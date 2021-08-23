Він плавав на матраці з другом біля ресторану "Гоголь біля моря".

В Одесі сьогодні потонув хлопець, який пірнув у море з матраца.

Як повідомили журналістам у Головному управлінні ДСНС в Одеській області, приблизно о 13.20 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що біля ресторану "Гоголь біля моря" двоє людей плавали в морі на матраці.

Один з них пірнув у воду і не повернувся.

"Хлопця, 1993 року народження, відпочивальники виявили у воді і передали працівникам комунального закладу "Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради" для того, щоб були зроблені реанімаційні дії", - повідомили в главку.

Прибулі на місце медики констатували смерть.

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Автор: Лариса Козова