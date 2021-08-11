Хлопчик захлинувся, коли купався з братом, сестрою і мамою.

У Білгород-Дністровському районі Одеської області загинув 4-річний хлопчик, захлинувшись під час купання у морі.

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася 10 серпня на 53-му кілометрі піщаної коси Чорного моря.

Зазначається, що багатодітна сім'я з Ізмаїльського району області приїхала на відпочинок. Встановлено, що хлопчик захлинувся, коли купався з братом, сестрою і мамою, яка відволіклася на чоловіка і двох дітей, що залишилися на березі.

"29-річна жінка негайно витягла сина з води, але ознак життя він вже не подавав. Лікарі "швидкої", яких батьки викликали на місце події, констатували смерть дитини", - повідомили в главку.

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Відомості за даним фактом поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 п. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок". Проводиться розслідування.

Раніше на пляжі в Одеському мікрорайоні Лузанівка ледь не потонула дитина.

Восьмирічну дівчинку витягли з води без свідомості і відкачували близько 15 хвилин. У підсумку все завершилося благополучно, дитина жива.

Автор: Лариса Козова