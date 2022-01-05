Сьогодні, 5 січня, в Малиновському районі Одеси при зіткненні двох автомобілів постраждали мати і двоє малолітніх дітей.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Управління патрульної поліції в Одеській області.
Відзначається, що аварія трапилася приблизно о 10:30 на нерегульованому перехресті вулиць Михайла Грушевського і Шилова: зіткнулися автомобілі Mercedes і Daewoo Lanos.
У лікарню доставлені пасажири Mercedes: жінка і двоє малолітніх дітей.
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Причини того, що сталося, з'ясовує слідство.
За словами очевидців, за кермом Mercedes був чоловік постраждалої. Люди пишуть в соціальних мережах, що бачили жінку, що лежить на землі, потерпіла була без свідомості.
Як повідомляв УНІАН, у центрі Одеси п'яний водій на BMW зіткнувся з двома авто і електроопорою, постраждали три людини.