Порушника зупинила стіна будинку, в яку він врізався. Поліція почала розслідування.

Сьогодні в центрі Одеси п'яний водій на BMW зіткнувся з двома авто і електроопорою, постраждали три людини.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, аварія сталася приблизно о 4:00.

За попередньою інформацією, рухаючись на червоне світло світлофора, 24-річний водій BMW зіткнувся з автомобілем Lada на вулиці Успенській. Від удару його відкинуло на запаркований Opel. Однак чоловік на BMW продовжив рух, після чого врізався в опору електромережі і фасад будинку на вулиці Рішельєвській.

У ДТП отримали травми водій, а також двоє пасажирів BMW - 23-річний хлопець і 22-річна дівчина.

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Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що в Києві затримали п'яного чоловіка, який збив дитину на пішохідному переході.

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