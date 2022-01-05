Попередньо, водій легковика був у стані алкогольного сп'яніння.

Смертельна аварія за участю швидкої допомоги на трасі Київ – Харків між Люботином та Коротичем. В результаті ДТП одна людина загинула, а ще одна отримала травми.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області

"4 січня о 22: 00 на 461 км автодороги "Київ-Харків-Довжанський" поблизу селища Коротич Харківської області водій автомобіля Skoda Octavia, рухаючись у бік міста Люботин, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем бригади швидкої медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років тюремного ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами строком до 3 років або без такого.

В результаті 44-річний водій легковика помер на місці аварії від отриманих травм. У свою чергу директор Центру екстреної допомоги Харкова Віктор Забашта в коментарі "Суспільному" заявив, що водій Skoda був п'яний.

"Їхали на виклик, кожен їхав по своїй смузі, раптом легковий автомобіль виїхав на зустрічну смугу, водій у стані сп'яніння. Ми викликали реанімаційну бригаду, але від численних травм чоловік загинув. Йому було 44 роки", - розповів Забашта.

Крім того, постраждала 49-річна медсестра, яка перебувала у швидкій. Її госпіталізували в лікарню. Попередньо, у жінки закрита черепно-мозкова травма. При цьому фельдшер отримала лише забій коліна, а водій травм не отримав.

На момент зіткнення пацієнтів у машині швидкої не було, бо бригада їхала на виклик.

Як раніше повідомляв УНІАН, на Набережному шосе в Києві стався моторошний інцидент – один з автомобілів перекинувся під час руху, перелетівши через сусідню смугу.

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