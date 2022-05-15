У березні 2022 року начальник станції "Південнодонбаська" перейшов на бік РФ та активно допомагає ворогу у проведенні підривної діяльності проти України.

Посадовцю "Укрзалізниці" заочно повідомлено про підозру у державній зраді.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, заочно повідомлено про підозру посадовій особі "Укрзалізниці" у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, у березні 2022 року начальник станції "Південнодонбаська" структурного підрозділу "Станція Волноваха" регіональної філії "Донецька залізниця" перейшов на бік держави-агресора. Погодившись на пропозицію окупаційної влади РФ, він обійняв аналогічну посаду у структурі псевдоміністерства транспорту "ДНР".

Як зазначили в Офісі генпрокурора, перебуваючи на цій посаді, підозрюваний активно допомагає ворогу у проведенні підривної діяльності проти України. Він особисто контролює проведення ремонтних робіт на території станції, яка зазнала пошкоджень під час бойових дій, з метою якнайшвидшого відновлення залізничного сполучення між тимчасово окупованою територією Донецької області та РФ.

"Такі дії направлені на подальше переправлення військової техніки і особового складу ворожої армії для проведення наступальних дій проти Збройних сил України", - наголосили в прокуратурі.

Як раніше повідомляв УНІАН, на Харківщині заступниця начальника райвідділу поліції погодилася співпрацювати з окупантами та організувала їм супровід.

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