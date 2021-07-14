Серед вилученої зброї є навіть протитанкові гранатомети.

В Одесі виявлено схованку зі зброєю та боєприпасами.

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, ящик із забороненими предметами знайшли біля Клеверного мосту співробітники поліції спільно з працівниками Служби безпеки України.

На місце події викликали співробітників Управління вибухотехнічної служби обласної поліції.

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Серед вилученого – три гранати і сім корпусів від них, запал УДЗ, два протитанкових гранатомета і більше 400 патронів різного калібру.

Арсенал правоохоронці направили на експертизу, а відомості за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу

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Поліцейські встановлюють походження всіх предметів та осіб, причетних до їхнього зберігання. Згідно з чинним законодавством, подібні дії караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

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Автор: Лариса Козова