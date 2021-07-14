В Одесі виявлено схованку зі зброєю та боєприпасами.
Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, ящик із забороненими предметами знайшли біля Клеверного мосту співробітники поліції спільно з працівниками Служби безпеки України.
На місце події викликали співробітників Управління вибухотехнічної служби обласної поліції.
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Серед вилученого – три гранати і сім корпусів від них, запал УДЗ, два протитанкових гранатомета і більше 400 патронів різного калібру.
Арсенал правоохоронці направили на експертизу, а відомості за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу
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Поліцейські встановлюють походження всіх предметів та осіб, причетних до їхнього зберігання. Згідно з чинним законодавством, подібні дії караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
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