Дитина не постраждала.

В Одесі співробітники ДСНС врятували з палаючої квартири трирічного хлопчика.

Як повідомили журналістам у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, сьогодні близько 19:00 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що по вулиці Новікова сталося загоряння в кімнаті комунальної квартири.

По прибуттю до місця виклику рятувальники оперативно приступили до гасіння пожежі в квартирі на четвертому поверсі житлового будинку. У той же час, стало відомо, що в палаючій квартирі може перебувати малолітня дитина.

"Рятувальники в умовах значної задимленості, працюючи в апаратах для захисту органів дихання і зору у складі ланки газодимозахисної служби, негайно провели розвідку і винесли з квартири трирічного хлопчика, якого передали матері неушкодженим", - розповіли в главку.

Читайте такожУ Харкові підпалили Lexus топ-посадовця Генпрокуратури (фото)Також через високу задимленість з квартир на верхніх поверхах евакуйовано 12 жителів, у тому числі двоє дітей.

Пожежу ліквідовано. До його ліквідації залучалися 22 рятувальники та 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Загиблих і постраждалих немає. Про причини загоряння поки не відомо.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі вогонь знищив шість квартир в одноповерховому будинку та забрав життя однієї людини.

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Автор: Лариса Козова