Тіло 49-річного чоловіка знайшли рятувальники.

Смертельна пожежа сталася в Дніпрі. Вогонь знищив шість квартир в одноповерховому житловому будинку та забрав життя однієї людини.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

Пожежа спалахнула в кімнаті однієї з квартир, після чого вогонь перекинувся на дах будинку. Мешканці будинку змогли самостійно вийти на вулицю.

В результаті інциденту загинув 49-річний чоловік. Його тіло виявили на згарищі.

Крім того, була загроза поширення вогню на сусідній будинок, але цього вдалося уникнути завдяки злагодженим діям пожежникам.

Вогонь пошкодив майно в п'яти квартирах, а також дах будинку. Всього від вогню постраждала площа в 100 квадратних метрів.

Причини загоряння наразі не відомі, цим займаються правоохоронні органи.

Як раніше повідомляв УНІАН, на Харківщині в результаті пожежі в приватному будинку загинула сім'я з трьох осіб. Повідомлення про пожежу, яка виникла у приватному одноповерховому будинку на двох господарів у селі Красне Лозівського району, надійшло 22 жовтня о 01:03.

На момент прибуття рятувальних підрозділів вогнем була охоплена вся площа будинку, яка становила 80 кв. м. Дерев'яні конструкції перекриття і дахи в багатьох місцях завалилася.

Автор: Анастасія Горбачова