Хлопчик побіг до дальньої кімнати, облився водою та прикривав мокрою ганчіркою обличчя.

У Сумах патрульні поліцейські врятували 7-річного хлопчика з квартири, що палала.

Пожежа сталася на балконі 10 поверху житлового будинку, йдеться в сюжеті ТСН. А в сусідньому вікні люди побачили дитину й викликали пожежників і поліцію.

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Екіпаж патрульних першим прибув на місце. Ключі від квартири їм передала бабуся, яка саме підійшла до будинку. Мама дитини в цей час була в крамниці. Квартиру відчинили і знайшли дитину в задимленій кухні.

Хлопчик розповів, що коли побачив полум'я на балконі - побіг до дальньої кімнати, облився водою та прикривав мокрою ганчіркою обличчя. Власне, це й допомогло йому не надихатися димом.

Дитину передали медикам, загрози його життю немає.

"На балконі однієї з квартир вирувало полум’я, а в сусідньому вікні стояв хлопчик та щосили кликав на допомогу (...) Хлопчик розповів, що побачив полум'я на балконі. Не розгубившись, він побіг до дальньої кімнати, де відчинив вікно та почав кликати на допомогу перехожих. А ще він сумлінно виконував усі вказівки дорослих: облився водою, намочив ганчірку та прикривав нею обличчя", - розповіли в патрульній поліції.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Сумах шестеро людей з однієї родини, в тому числі троє неповнолітніх, отруїлися чадним газом. Зазначається, що після користування газовим проточним водонагрівачем шестеро громадян відчули слабкість і звернулися за допомогою до медиків.

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Автор: Олександр Топчій