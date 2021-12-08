Зловмисники писали про свої наміри у забороненій в Україні соцмережі.

Служба безпеки України запобігла трагедії, яка могла статися на Черкащині. Студенти одного з коледжів планували теракт та погрожували масовим розстрілом. У зловмисників вилучили пістолети, вони не приховували своїх намірів та шукали інших охочих влаштувати теракт через заборонену в Україні соцмережу "Вконтакте".

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Правоохоронці встановили, що двоє студентів, які навчаються в одному з коледжів Черкаської області, поширювали у мережі дописи з фото та відео про планування теракту. Підозрювані хотіли влаштувати масовий розстріл одногрупників та закликали однолітків приєднатися до їх злочинної групи задля вбивства людей.

За місцем проживання студентів правоохоронці провели обшуки. Там вони виявили два пістолети, комп'ютерну техніку та засоби зв'язку, у яких містяться докази протиправної діяльності зловмисників. Вилучені гаджети відправили на експертизу.

"У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб", - додали у прес-службі.

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Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Маріуполі агент спецслужб РФ зробив бомбу та планував теракт. Зловмисник отримав 6 років в'язниці. Під час затримання у чоловіка вилучили саморобний вибуховий пристрій, сила вибуху якого, за висновками експертів, еквівалентна 12 гранатам Ф-1.

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Автор: Поліна Кузенко