В Одесі оголена жінка забарикадувалася в чужій квартирі.
Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.
Інцидент стався в житловому комплексі "Гагарін Плаза". За даними автора поста, жінка вживає наркотики.
"Наркоманку з 12 поверху охоронці ловили і загнали на 10 поверх. Вона постукала в ліву квартиру, відкрила дитина. Та забігла і забарикадувалася в одній з кімнат. Розгромила в чужій квартирі все, що тільки можна", - йдеться в повідомленні.
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На відео чутно, як жінка голосно просить про допомогу, поки двоє чоловіків вмовляють її вийти з квартири.
На наступних кадрах можна побачити, як кілька чоловіків повалили жінку на підлогу і наступають їй на ноги, намагаючись утримати.
Обережно! Відео може шокувати!
Раніше повідомлялося, що на Полтавщині чоловік приніс до суду піцу з наркотиками.