Двері їй відчинила дитина.

В Одесі оголена жінка забарикадувалася в чужій квартирі.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.

Інцидент стався в житловому комплексі "Гагарін Плаза". За даними автора поста, жінка вживає наркотики.

"Наркоманку з 12 поверху охоронці ловили і загнали на 10 поверх. Вона постукала в ліву квартиру, відкрила дитина. Та забігла і забарикадувалася в одній з кімнат. Розгромила в чужій квартирі все, що тільки можна", - йдеться в повідомленні.

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На відео чутно, як жінка голосно просить про допомогу, поки двоє чоловіків вмовляють її вийти з квартири.

На наступних кадрах можна побачити, як кілька чоловіків повалили жінку на підлогу і наступають їй на ноги, намагаючись утримати.

Обережно! Відео може шокувати!

Раніше повідомлялося, що на Полтавщині чоловік приніс до суду піцу з наркотиками.

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