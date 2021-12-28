Пожежа сталася у квартирі на першому поверсі двоповерхового житлового будинку.

У Львові внаслідок пожежі у квартирі двоповерхового житлового будинку загинули троє людей.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Львівській області.

Зазначається, що інформація про пожежу на вул. Сигнівка у Львові надійшла до рятувальників 27 грудня о 21:33.

"Пожежа виникла в квартирі на першому поверсі двоповерхового житлового будинку. На момент прибуття пожежників до місця виклику з вікон квартири вибивався вогонь. Через сильне задимлення вогнеборцям довелось працювати у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору", - йдеться у повідомленні.

Під час проведення розвідки задимленої квартири було виявлено тіла трьох загиблих осіб. Ними виявились власниця квартири – жінка, 1953 р. н., її син, 1974 р. н., особа третього загиблого встановлюється.

О 21:54 вогнеборці локалізували пожежу та о 22:03 ліквідували.

Внаслідок пожежі вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 20 кв. м. Причини та обставини виникнення загорання встановлюють правоохоронні органи.

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