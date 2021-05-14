Зловмисники, привласнивши майно вбитого чоловіка, переховувалися в Києві.

Одеські правоохоронці затримали зловмисників, які вбили чоловіка і сховали тіло в диван.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, тіло 60-річного одесита виявлено в дивані однієї з квартир минулого тижня.

Встановлено, що 26-річний житель Миколаївського району зі своєю 30-річною знайомою з Івано-Франківської області познайомилися з потерпілим у міському парку Одеси. Проявивши гостинність, одесит запросив їх до себе додому і почав пригощати. Під час застілля між господарем і гостем виникла сварка, яка закінчилася тим, що молодий чоловік задушив ременем господаря, а тіло сховав у диван.

"Залишаючи чужу квартиру, підозрюваний прихопив від неї ключ. А наступного дня з цією ж знайомою та її 37-річним приятелем з Волинської області повернувся за побутовою технікою. Продавши викрадене майно, фігуранти зникли в Києві, де їх і затримали", - повідомили в главку.

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На даний час усім трьом правопорушникам повідомлено про підозру у вчиненні крадіжки за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України, молодшому із зловмисників – ще в умисному вбивстві за ч. 1 ст. 115 ККУ.

Цього тижня суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Як повідомили очевидці в соціальних мережах, злочин скоєно в одному з багатоквартирних житлових будинків на вулиці Мала Арнаутська.

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Автор: Лариса Козова