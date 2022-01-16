У поліції вже назвали можливу причину смертельної пожежі на Одещині.

В Одеській області у шалаші згоріла людина без певного місця проживання.

Про загибель людини журналістам повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що в неділю, 16 січня, вранці в службу порятунку надійшло повідомлення про те, що в селі Лиманка Одеського району, на території житлового масиву "Райдужний" горить суха трава.

Як з'ясувалося, пожежа почалася в саморобному наметі, зробленому з гілок і сухої трави. Під час гасіння вогню на місці виявлено обгоріле тіло, за попередньою інформацією, загибла людина – безхатько.

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Нагадаємо, схожий інцидент стався на початку листопада минулого року у Львівській області. Біля сміттєзвалища, де знаходилося поселення ромів, була пожежа в наметі, зробленому з дощок та поліетилену, і згорів однорічний хлопчик Сергій.

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