В Одеській області у шалаші згоріла людина без певного місця проживання.
Про загибель людини журналістам повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.
Зазначається, що в неділю, 16 січня, вранці в службу порятунку надійшло повідомлення про те, що в селі Лиманка Одеського району, на території житлового масиву "Райдужний" горить суха трава.
Як з'ясувалося, пожежа почалася в саморобному наметі, зробленому з гілок і сухої трави. Під час гасіння вогню на місці виявлено обгоріле тіло, за попередньою інформацією, загибла людина – безхатько.
Читайте такожЗабарикадувався в машині: у Дніпрі помер 20-річний хлопець (фото)Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем.
Нагадаємо, схожий інцидент стався на початку листопада минулого року у Львівській області. Біля сміттєзвалища, де знаходилося поселення ромів, була пожежа в наметі, зробленому з дощок та поліетилену, і згорів однорічний хлопчик Сергій.