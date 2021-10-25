Під час ДТП дитина їхала по дорозі на велосипеді.

В Одеській області водій на іномарці смертельно травмував 10-річного хлопчика.

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася 24 жовтня в селі Струмок Білгород-Дністровського району.

Згідно з повідомленням, 37-річний житель Одеського району на автомобілі Dodge Charger збив дитину в селі Струмок, коли він їхав на велосипеді по дорозі. Від отриманих травм 10-річний потерпілий помер на місці події до приїзду швидкої медичної допомоги.

Правоохоронці перевірили водія легковика на вміст алкоголю в крові. За результатами тесту, він був тверезий.

Відомості за фактом аварії внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). В рамках досудового розслідування призначено низку експертиз. Всі обставини ДТП з'ясовуються.

Як повідомляв УНІАН, раніше в селі Гребля Закарпатської області, розташованому під містом Іршава, автомобіль "Volkswagen" на смерть збив 13-річного хлопчика, який їхав на велосипеді.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Лариса Козова