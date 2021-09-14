Дитина загинула в понеділок в одному із сіл Закарпатської області, з'ясували правоохоронці.

У селі Гребля Закарпатської області, розташованому під містом Іршава, автомобіль "Volkswagen" на смерть збив 13-річного хлопчика, який їхав на велосипеді.

Смертельна ДТП на Закарпатті сталося пізно ввечері в понеділок, 13 вересня. Правоохоронцям про аварію близько 22.20 повідомив водій іномарки, йдеться на сайті Головного управління Національної поліції в регіоні.

За даними відомства, за кермом авто був 30-річний житель Іршави. Чоловік сказав, що наїхав на велосипедиста. Водій стверджував, що хлопчик раптово почав переїжджати дорогу.

"…Від отриманих травм хлопчик помер на місці аварії. Поліцейські освідчили водія – за кермом він перебував тверезий…", – додали у Нацполіції.

Розпочато провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу – Порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого.

Максимальне покарання за таке правопорушення – вісім років позбавлення волі. Також порушника можуть позбавити права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.

Нагадаємо, увечері 11 вересня в селищі міського типу Миколаївка Сумської області зіткнулися легковик та вантажне авто.

Внаслідок ДТП, зокрема, постраждали троє дітей. Неповнолітні їхали в легковому авто. Одна дитина опинилася у реанімації.

Автор: Екатерина Присяжнюк