У селі Гребля Закарпатської області, розташованому під містом Іршава, автомобіль "Volkswagen" на смерть збив 13-річного хлопчика, який їхав на велосипеді.
Смертельна ДТП на Закарпатті сталося пізно ввечері в понеділок, 13 вересня. Правоохоронцям про аварію близько 22.20 повідомив водій іномарки, йдеться на сайті Головного управління Національної поліції в регіоні.
За даними відомства, за кермом авто був 30-річний житель Іршави. Чоловік сказав, що наїхав на велосипедиста. Водій стверджував, що хлопчик раптово почав переїжджати дорогу.
"…Від отриманих травм хлопчик помер на місці аварії. Поліцейські освідчили водія – за кермом він перебував тверезий…", – додали у Нацполіції.
Розпочато провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу – Порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого.
Максимальне покарання за таке правопорушення – вісім років позбавлення волі. Також порушника можуть позбавити права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.
Нагадаємо, увечері 11 вересня в селищі міського типу Миколаївка Сумської області зіткнулися легковик та вантажне авто.
Внаслідок ДТП, зокрема, постраждали троє дітей. Неповнолітні їхали в легковому авто. Одна дитина опинилася у реанімації.