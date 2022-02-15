На тілі померлого не залишилося "живого місця".

В Одеській області двоє чоловіків побили знайомого, який від отриманих травм помер на вулиці.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, злочин скоєно в селі Троїцьке.

Односельці 43-х, 39-ти і 26-ти років зібралися у молодшого з чоловіків вдома за вечерею, випили і почали сваритися.

"Дрібний побутовий конфлікт закінчився тим, що двоє молодших за віком чоловіків побили старшого так, що той помер по дорозі додому. Закривавленого мертвого чоловіка виявили перехожі і повідомили в поліцію. У потерпілого розбита голова, обличчя, зламана рука, нога, на ньому не було живого місця", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці швидко встановили, хто винен у смерті потерпілого. За місцем проживання фігурантів провели обшуки та вилучили докази причетності до злочину, зокрема одяг та взуття зі слідами крові.

Свою провину вони визнали. Їм оголошено підозру у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України). Підозрювані затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу, вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. За скоєне чоловікам загрожує позбавлення волі строком від семи до десяти років.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі невідомі жорстоко познущались з безпритульного чоловіка.