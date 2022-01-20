Потерпілий стверджує, що його травмували в результаті побиття.

В Одесі в пункт обігріву на Куликовому полі за допомогою прийшов чоловік, якому невідомі порвали вуха.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив пастор християнської місії "Нове життя", з ініціативи якої 12 січня розгорнуто цей пункт, Федір Герасимов.

Пастор оприлюднив відповідний відеозапис того, як 38-річному чоловікові, який живе на вулиці, обробляють рани. Герасимов акцентує, що шокований станом травмованої людини. Медпрацівник, яка промивала рани і накладала пов'язку, сказала, що потерпілому оперативно потрібна кваліфікована допомога хірурга.

У чоловіка рвані рани вух: одне практично висить, друге заповнене кров'ю і гноєм. Крім того, в горлі чоловіка гнійна рана. Він стверджує, що травми дістав в результаті побиття невідомими приблизно тиждень тому, але не знає, хто це зробив – на нього напали ззаду.

Пастор не виключає, що каліцтва заподіяли "малолітки або діти багатих батьків", які таким чином, знущаючись над безхатьками, розважаються.

Потерпілий стверджує, що у нього є житло в передмісті, також в Суворовському районі Одеси мешкають його батьки. Тим не менш, він веде асоціальний спосіб життя, за його словами, приблизно півроку через те, що його покинула дружина. Пастор запропонував чоловікові переїхати до притулку.

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Як повідомляв УНІАН, 12 січня в Одесі у зв'язку з різким похолоданням розгорнули чотири пункти обігріву. Один з них відкритий на Куликовому полі, 1 (з боку залізничного вокзалу). Його облаштували волонтери. Пункт розрахований майже на 200 осіб.

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