Потерпілий також отримав опік, так як при падінні зачепив контактну електромережу.

У Подільському районі Одеської області 18-річний хлопець отримав важкі травми при падінні з моста на залізничні колії.

Про це в соціальних мережах повідомили очевидці.

Відзначається, що НП сталася вночі з жителем села Мардарівка вищеназваного району. Зі слів очевидців, юнак 2003 р. н., будучи п'яним, вліз на поручні пішохідного мосту, під яким проходять залізничні колії, але не втримався і впав вниз, на рейки. При падінні потерпілий зачепив контактну електромережу, що призвело до ураження електричним струмом.

Потерпілого, який отримав важкі травми, доставили в лікарню.

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Також люди стверджують: з хлопцем були дівчата, одна яких розповіла, що перед тим як зірватися вниз, він нібито висів на перилах моста.

У поліції цей випадок поки не коментують.

Як повідомляв УНІАН, на Івано-Франківщині внаслідок зіткнення поїзда з легковиком загинули дві людини.

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