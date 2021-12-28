Очевидці припускають, що чоловік міг послизнутися.

В Одесі чоловік потрапив під трамвай та залишився без ніг.

Як повідомили журналістам у прес-службі комунального підприємства "Одесміськелектротранс", інцидент стався вчора о 21:10 в районі площі Дерев'янка.

"Пішохід-чоловік, перетинаючи відокремлену трамвайну колію у невстановленому місці, не втримався на ногах та потрапив під передній візок вагона трамвайного маршруту №10, що прямував до Старосінної площі", - розповіли у прес-службі.

Внаслідок ДТП чоловік отримав серйозні тілесні ушкодження, його доставили до медичного закладу.

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У соціальних мережах очевидці повідомили, що молодий чоловік, ймовірно, послизнувся.

"Йому відрізало ноги. Кричав (потерпілий – УНІАН) на всю вулицю", - пишуть очевидці, підкреслюючи, що були шоковані подією.

На місце інциденту прибули поліцейські, співробітники ДСНС та медики, проте деякий час вони нічого не могли вдіяти, оскільки чекали на спеціальний кран, необхідний для підняття трамвая. Після того, як спецтехніка прибула та підняла трамвай, чоловіка забрала швидка допомога. За словами очевидців, жінка-водій трамвая "була в істериці" через те, що сталося.

Як повідомляв УНІАН, раніше нетвереза жінка в Одеса протаранила головою трамвай. Вона отримала травму голови.