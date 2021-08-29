Повідомлення про стрілянину біля кафе на вулиці Прибережна магістраль надійшло до поліції сьогодні близько п’ятої години ранку.

У Запоріжжі два чоловіка влаштували стрілянину, внаслідок чого постраждали п’ять осіб.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.

Повідомлення про стрілянину біля кафе на вулиці Прибережна магістраль надійшло до поліції сьогодні близько п’ятої години ранку.

Встановлено, що двоє чоловіків біля одного з розважальних закладів раптово почали стріляти в опонентів. В результаті п’ять громадян отримали травми, троє з них госпіталізовані. Зловмисники втекли з місця події на власному автомобілі "Крайслер".

Згодом в районі вулиці Північне шосе зловмисники були зупинені працівниками патрульної поліції. Обидва - жителі Запоріжжя 1992 та 1987 року народження.

Наразі вони затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Співробітники поліції вилучили у затриманих два пістолети марки "Форт". Зброя направлена на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція за статтею передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання затриманим запобіжних заходів.

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Автор: Денис Прядко