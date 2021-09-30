Моторошна ДТП сталася у селищі Станіславчик.

На Черкащині сталося жахливе ДТП. Маленька дівчинка вибігла на дорогу та потрапила під колеса "Газелі". Все це відбулося на очах у матері дитини та багатьох інших свідків. Наразі постраждала у важкому стані, вона знаходиться у комі.

Про це повідомила прес-служба поліції Черкаської області у Facebook.

Моторошна ДТП сталася 29 вересня на Шполянщині, у селищі Станіславчик, Матусівської ОТГ. Приблизно о 15:00 матір та її 7-річна донечка вийшли з автобуса на зупинці.

"Неочікувано дівчинка вибігла на проїжджу частину, де в той час рухався автомобіль "Газель". 57-річний водій не встиг зреагувати й скоїв наїзд", - розповіли у прес-службі.

Жахлива пригода сталася на очах матері, якій довелося побачити, як її дитина потрапляє під колеса машини. Також випадковими свідками ДТП стали інші мешканці селища, які знаходилися на зупинці. Саме вони викликали швидку допомогу та поліцію.

Читайте такожПовів дітей у лісосмугу: у Краматорську чоловіка звинувачують у зґвалтуванні дівчинки"Дівчинка отримала тяжкі травми, нині за її життя борються лікарі Шполянської районної лікарні. Транспортувати потерпілу до Черкаської обласної лікарні, медики кажуть — не можна. Зараз дитина в комі", - розповіли про стан постраждалої правоохоронці.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами ККУ. "Газель" вилучили та перевезли на арештмайданчик. Наразі триває слідство.

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Автор: Поліна Кузенко