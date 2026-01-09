'РФ не нападе знову': Трамп натякнув, що США готові обороняти Україну в майбутньому

Американський лідер наголосив, що ключову роль у гарантіях безпеки України мають відігравати європейські союзники.

Президент США Дональд Трамп готовий взяти на себе зобов’язання щодо участі Сполучених Штатів у майбутній обороні України, оскільки переконаний, що Росія не піде на нове вторгнення. Про це він сказав в інтерв’ю The New York Times.

"Я твердо переконаний, що вони не стануть вторгатися знову, інакше я б на це не погодився", - заявив Трамп.

Як зазначає NYT, американський лідер відповідав на запитання, чи готовий він вступити у війну для захисту України у разі, якщо Росія порушить можливе перемир’я та знову розпочне агресію.

Гарантії безпеки для України

У матеріалі нагадується, що президент України Володимир Зеленський у межах переговорів про припинення війни наполягає на отриманні чітких гарантій безпеки від західних партнерів, зокрема від США. Київ хоче, щоб союзники зобов’язалися допомагати Україні у разі нового вторгнення після укладення мирної угоди.

За оцінкою NYT, коментарі Трампа стали найчіткішим сигналом його готовності підтримати такі зобов’язання - принаймні у форматі підтримки союзників.

Водночас президент США знову висловив переконання, що Володимир Путін нібито прагне миру, попри те, що Росія так і не припинила війну після майже року переговорів із адміністрацією Трампа.

"Я думаю, що він хоче укласти угоду. Але я думав про це - я думав про це вже давно", - сказав американський лідер.

Коментуючи можливу мирну угоду, яка передбачала б військову підтримку України у разі нового нападу РФ, Трамп наголосив, що Сполучені Штати відіграватимуть у цьому не провідну роль.

"Давайте скажемо так: її союзники, вся Європа, інші країни, які в це вступають - і Сполучені Штати", - зазначив він.

Мирні переговори - що відомо про гарантії безпеки

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський наголосив, що двосторонній документ про американські гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації на найвищому рівні.

Крім того, як додав глава держави, "були обговорені й складні питання з базової рамки для закінчення війни, і українська сторона представила можливі варіанти фіналізації цього документа".

