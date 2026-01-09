Європейці планують створити 'кишенькову' ракету для протидії безпілотникам на морі

Недорогу та невелику ракету для захисту кораблів розроблятимуть британські оборонці та естонський стартап.

Найменша у світі 60-сантиметрова ракета для знищення дронів отримає нову європейську пускову установку. Як пише Interesting Engineering, інженерні роботи будуть здійснюватися з Великої Британії. Заявлена мета – створити оборонний потенціал, який можна буде швидко виготовити та розгорнути.

Британська оборонна компанія Babcock International заявила про плани співпрацювати з естонським стартапом Frankenburg Technologies над розробкою контейнерної системи запуску ракет для захисту кораблів та прибережної інфраструктури від невеликих атакуючих безпілотників. Компанії підписали меморандум про взаєморозуміння щодо спільної розробки "нової та доступної" морської системи протидії безпілотникам.

Запропонована система поєднає досвід Babcock у військово-морській інтеграції та модульних платформах з недорогою ракетною технологією Frankenburg. Згідно зі спільною заявою компаній, вона призначена для контейнерного розміщення, що дозволить швидко встановлювати її на різних суднах або на стаціонарних місцях без значних модифікацій.

Як зазначили автори, ця ініціатива відображає зростаючу стурбованість європейських військових щодо поширення недорогих безпілотників, які можна використовувати для спостереження або вибухових атак:

"Війна в Україні показала, як відносно дешеві безпілотні системи можуть перевантажити традиційні системи протиповітряної оборони, які покладаються на дорогі ракети або складні радіолокаційні мережі".

У заяві головний виконавчий директор Frankenburg Кусті Салм зазначив, що загроза з боку дронів змінила характер воєнних дій, і що тепер "кожен рівень захисту має бути розроблений з урахуванням маси та швидкості з самого початку".

Компанія Frankenburg, що базується в Таллінні, заявила, що її метою є виробництво ракетних систем, які приблизно в 10 разів дешевші та до 100 разів швидші у виробництві, ніж традиційні альтернативи.

У центрі пропозиції Frankenburg є ракета Mark 1, яку компанія описує як найменшу керовану ракету у світі. Зброя має довжину близько 60 сантиметрів і призначена для масового виробництва з використанням комерційно доступних компонентів. Він оснащений твердопаливним ракетним двигуном та оптимізований для використання в системах протиповітряної оборони ближнього радіусу дії.

Компанія заявила, що на початковому етапі буде спрямовано на виробництво до 100 ракет ППО малої дальності на день.

Згідно з угодою з Babcock, компанії заявили, що спільно розроблена система буде зосереджена на забезпеченні масштабованої та кінетичної оборони для захисту військовослужбовців та критично важливої інфраструктури, особливо в морському середовищі. Вони додали, що співпраця також може відкрити двері до експортних можливостей за межі Європи.

Використання дронів в Україні

Як писав УНІАН, аналітики називали створення та використання морських та підводних дронів українськими військовими новою главою у військових діях. Таку оцінку отримала, зокрема, операція зі знищення російського підводного човна у порту Новоросійська.

Окрім того, під час удару по одному з нафтових танкерах російського тіньвого флоту оператори дронів діяли настільки майстерно, що знищили машинне відділення танкеру, але не створили загроз для екології.

