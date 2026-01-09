Росія налагодила схему постачання терміналів Starlink для війни проти України

Зʼясувати деталі допомогла помилка в документах.

Росія налагодила схему постачання американських терміналів Starlink для використання їх у війні проти України. Москва провернула це шляхом махінацій в деклараціях і записах про сертифікацію продукції.

Як повідомляє ресурс Nordsint, розслідування журналістів показало, що частина терміналів потрапляла на територію агресорки не прямо від виробника, а через мережу ліцензованих постачальників та посередників із низки країн.

Відстежити одного з таких посередників допомогла помилка в документах. У них термінали Starlink були записані як "інші електронні комплектуючі" або як товари для цивільного використання. Така підміна понять ускладнює експортний контроль.

Примітно, що офіційно компанія SpaceX заперечує послуги своїх продуктів до РФ. Однак росіяни використовують паралельний імпорт, а акаунти активують через інші країни. У документах фігурувала адреса компанії Castor Marine, що в Нідерландах, а раніше – адреса дилерського центру Tesla в Амстердамі.

У документах фігурує і компанія з ОАЕ Emaross Group. Зазначається, що це транспортно-експедиторська компанія з Шарджі, яка, згідно з інформацією на її веб-сайті, спеціалізується "на постачанні та доставці нових і вживаних автомобілів".

Starlink на російській зброї

Американські термінали супутникового звʼязку вже не раз фіксували на російській техніці та озброєнні на передовій. Зокрема, їх встановлюють і на дрони.

У ГУР повідомляли, що окупанти встановили Starlink на "Молнії". Ворог адаптував безпілотник для ведення повітряної розвідки.

Спеціаліст з систем радіозвʼязку Сергій "Флеш" Бескрестнов інформував, що росіяни застосовують Starlink вже і на бронетехніці.

