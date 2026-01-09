В Японії котів призначають начальниками залізничних станцій, і це приносить гроші

Залізнична компанія Wakayama Electric Railway започаткувала котячу традицію майже 20 років тому.

На півдні Японії в префектурі Вакаяма начальниками двох залізничних станцій призначили звичайних котів. Про це повідомляє офіційний сайт залізничної компанії Wakayama Electric Railway.

Коти Йонтама та Фукутама отримали нові посади під час урочистої церемонії за участі представників залізничної компанії. Йонтаму призначено начальником станції Кіші, а Фукутама обійме аналогічну посаду на станції Ідакісо. Крім того, статус кандидата отримала триколірна кішка Рокутама: вона проходитиме стажування на обох станціях.

Обов'язки цих котячих начальників полягають у перебуванні на станції в спеціально обладнаному офісі (переобладнаній квитковій будці), вітанні пасажирів своєю присутністю та залученні туристів, що сприяє популяризації залізничної лінії Кішіґава. Коти працюють за графіком, носять спеціальні капелюхи станційного начальника та отримують зарплатню, яка, що правда, видається їм одразу харчами.

Церемонія зібрала понад 200 осіб, зокрема представників місцевої влади та місцевих мешканців.

Традиція котячих начальників на японській залізниці

Призначати хвостатих начальників станцій на залізниці в префектурі Вакаяма почали у січні 2007 року. Першою цю посаду на станції Кіші отримала восьмирічна кішка Тама. Так місцева влада і залізничники хотіли підвищити пасажиропотік на лінії Кішіґава, що перебувала під загрозою закриття через фінансові труднощі. Присутність Тами справді значно збільшила пасажиропотік (на 17% у перший місяць) і принесла близько 1,1 мільярда єн до місцевої економіки завдяки туризму.

Тама отримала низку підвищень і з часом доросла до "почесного президента компанії". Станцію Кіші перебудували в котячий стиль у 2010 році. Після смерті Тами у червні 2015 року її поховали за шінтоїстським обрядом і визнали як місцеве божество, якому поставили капличку просто на платформі станції.

Справу Тами продовжили інші коти, імена яких обов'язково містять частину "тама". Так, другим начальником станції Кіші став Нітама, який пропрацював 10 років до своєї смерті наприкінці 2025 року. Тепер йому на зміну прийшли Йонтама і Фукутама, а їхню естафету згодом може перейняти Рокутама.

Традиція котів-залізничників у Вакаямі є частиною більш широкого процесу, відомого в Японії під терміном "некономіка" (дослівно - "кішкономіка"). Використання котів-маскотів (офіційних талісманів) у бізнесі справді дає помітний економічний ефект, привертаючи до компанії увагу клієнтів та ділових партнерів.

Як писав УНІАН, навесні минулого року в Японії відкрили першу у світі залізничну станцію, збудовану за допомогою 3D-друку. Нову будівлю звели всього за шість годин у сільській місцевості Аріда на південь від Осаки, замінивши стару дерев’яну конструкцію.

Станцію зібрали з бетонних елементів, надрукованих на заводі, за принципом конструктора протягом однієї ночі. За словами представників залізнизчної компанії, зазвичай подібне будівництво триває близько двох місяців, тож швидкість стала головною перевагою проєкту.

