Напередодні повномасштабного вторгнення він звільнився зі служби та виїхав до однієї з країн ЄС.

Затримано колишнього співробітника Служби безпеки України, який закликав українських захисників до дезертирства.

"Співробітники внутрішньої безпеки СБУ затримали колишнього співробітника одного із структурних підрозділів спецслужби, який проводив підривну діяльність на користь країни-агресора", - повідомляє СБУ.

В СБУ зазначають, що напередодні повномасштабного вторгнення він звільнився зі служби та виїхав до однієї з країн Євросоюзу. "Звідти він телефонував колишнім колегам і закликав їх дезертирувати з Києва, обіцяючи, що в такому разі з ними "все буде добре". А у випадку відмови – погрожував "злити" їхні персональні дані представникам російських спецслужб", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, він намагався передати ворогу відомості про хід мобілізаційних заходів та місця дислокації окремих підрозділів Сил оборони, намагаючись випитати цю інформацію у співробітників СБУ.

В повідомленні сказано, що у березні 2023 року він перетнув державний кордон України, де його одразу затримали.

На підставі зібраних доказів слідчі Головного слідчого управління СБУ повідомили йому про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1.ст. 14, ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2. ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 408 (дезертирство).

Наразі йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою. З’ясовуються всі деталі його протиправної діяльності.

Інші затримання зрадників

Як повідомляв УНІАН 7 березня, у Києві правоохоронці затримали колишнього співробітника управління Служби безпеки України в Луганської області, який понад 8 років переховувався від слідства

Так, у 2014 році після вторгнення росіян до Луганської області він не виконав наказ керівництва щодо передислокації й залишився у тимчасово окупованому Алчевську.

Через деякий час колишній правоохоронець виїхав з окупованої території Луганщини на підконтрольну Україні територію. Екс-правоохоронцю повідомлено про підозру у дезертирстві (ч. 1 ст. 408 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання до 5 років позбавлення волі.

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