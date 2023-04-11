На Одещині затримали психічно хворого чоловіка, який вбив та випатрав свою 88-річну матір.

Як підтвердили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Одеській області, подія сталася у місті Доброслав.

Зокрема, на місцем мешкання було знайдено вбиту стару жінку, в якої були повністю випатрані внутрішні органи.

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"На місці був син пенсіонерки – психічно хвора людина, 1965 р. н. Факт його захворювання підтверджують відповідні медичні документи", - повідомили у управлінні.

Чоловіка затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Відкрито провадження за ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Як уточнили УНІАН у правоохоронних органах, затриманий був весь у крові. З місця події вилучено скривавлені леза для гоління, кухонні ножі, одяг 88-річної вбитої.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, яка доля очікує затриманого, поки невідомо.

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