Люди загинули уві сні, поділилися рятувальники.

На Вінниччині внаслідок пожежі загинули жінка, її донька та онук.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, 63-річна жінка, її 38-річна донька та 4-річний онук загинули уві сні. "Повідомлення про те, що в селі Писарівка Могилів-Подільського району виникла пожежа на лінію 101 надійшло вночі 11 квітня, о 02:49... Після прибуття на місце рятувальники встановили, що горить літня кухня, всередині якої перебувають люди", - заявили у відомстві.

Зазначається, що під час ліквідації пожежі в кімнаті надзвичайники виявили двох жінок та дитину без ознак життя, врятувати їх не вдалося.

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"Пожежу локалізовано о 03:24, ліквідовано о 04:17. Що стало причиною виникнення загоряння наразі встановлюється правоохоронними органами", - додали у ДСНС.

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Вранці 11 квітня мер Києві Віталій Кличко повідомив, що у центрі столиці трапилася пожежа - на Хрещатику загорівся корпус Київського національного університету ім. Карпенка-Карого.

На місце займання прибули рятувальники. Тривала локалізація пожежі на площі 10 квадратних метрів. Відомостей щодо постраждалих немає.

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