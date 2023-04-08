Одного з потерпілих вбили, інший залишився інвалідом.

В Одесі затримали іноземця, який у Туреччині замовив вбивство бізнес-партнерів.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції. Як зазначається, громадянин Туреччини найняв кілера для вбивства двох ділових партнерів, з якими у нього виникли суперечки щодо бізнесу.

"Він через посередника замовив їх вбивство. В результаті одного бізнес-партнера застрелили, інший – отримав поранення і залишився паралізованим. Замовник одразу почав переховуватися і згодом виїхав із Туреччини, аби уникнути покарання. Тож його оголосили в міжнародний розшук", - йдеться у повідомленні.

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Правоохоронні органи кілька років його розшукували. Іноземцю інкримінують ст. 82/1 ("умисне вбивство") Кримінального кодексу Туреччини.

Нещодавно було встановлено, що він перебуває в Одесі, де його й було затримано. Наразі вирішується питання про його тимчасовий арешт із подальшою екстрадицією.

Згідно із законодавством Туреччини, зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Інші інциденти у Одессі

В грудні 2022 року Служба безпеки України затримала в Одесі подружжя російських шпигунів. На завдання російських кураторів вони готували ракетний удар по силах ППО та артилерійських складах ЗСУ.

А в січні в Одесі затримали заступника начальника ОВА, який вимагав у підлеглого $35 тис.

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