Чоловік, який зґвалтував молоду дівчину, тепер довго сидітиме за ґратами.

У Києві до 10 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який зґвалтував дівчину у ліфті.

Як повідомляє Київська міська прокуратура, прокурори підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно раніше неодноразово судимого 49-річного чоловіка за фактом зґвалтування (ч. 2 ст. 152 КК України).

За матеріалами слідства, у вересні 2022 року під час аварійної зупинки ліфта, погрожуючи ножем, чоловік зґвалтував 22-річну дівчину

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"Деснянський районний суд міста Києва підтримав позицію прокурора, визнав чоловіка винним в інкримінованому злочині та засудив його до максимальної міри покарання у виді 10 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі також розповіли, що раніше обвинувачений вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, у тому числі за зґвалтування.

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У селі Верхні Ворота Закарпатскої області два роки тому троє підлітків заманили у підвал свою 14-річну подругу-односельчанку і там по черзі її зґвалтували. Зловмисників суд вирішив не садити до в'язниці, хоча всі вони свою провину визнали.

Варто зазначити, що суд виніс вирок за ст. 153 Кримінального кодексу України "Сексуальне насильство, без проникнення", а не за 152-ою ст. "Зґвалтування". У потерпілої не було адвоката, а мати одного з хлопців могла вплинути на рішення суду. Cкандальне рішення суду оскаржила прокуратура.

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