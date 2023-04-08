У потерпілого перелом потиличної кістки, рубані рани голови та шиї. Його батька, якому інкримінують замах на вбивство, помістили під домашній арешт.

На Одещині затримано чоловіка, який намагався зарубати сокирою власного сина. Інцидент трапився сталася 6 квітня в селі Новоградківка Дальницької громади.

"58-річний зловмисник вживав алкогольні напої разом зі знайомим, провів гостя додому після застілля, а повернувшись, раптом схопив сокиру і вдарив нею 32-річного сина, який також знаходився в оселі", - повідомили в управлінні Нацполіції Одеської області.

За даними поліції, потерпілий зміг вибігти на вулицю та покликав на допомогу сусідів, які викликали "швидку" і поліцію. Медики діагностували молодому чоловікові перелом потиличної кістки, рубані рани голови та шиї. Постраждалий пояснив, що живе разом із батьком, який у нетверезому стані постійно влаштовує сварки, але того дня жодного конфлікту не було.

Відео дня

Поліцейські вилучили з місця злочину сокиру та скривавлений одяг, які скерували на експертизу.

Фігуранта затримали. Йому повідомили про підозру в замаху на вбивство - ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. За цей злочин передбачене покарання позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Інциденти на Одещині

Як повідомляв УНІАН, раніше на Одещині 19-річний хлопець вбив собаку і п'ять цуценят, аби помститися сусідці, яка не позичила йому гроші.

Також в Одеській області госпіталізували чоловіка, який порізав собі живіт під час спроби самогубства. А раніше в місті Подільськ на Одещині правоохоронці затримали жінку за підозрою у жорстокому вбивстві власної матері.

Вас також можуть зацікавити новини: