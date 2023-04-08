На Одещині затримано чоловіка, який намагався зарубати сокирою власного сина. Інцидент трапився сталася 6 квітня в селі Новоградківка Дальницької громади.
"58-річний зловмисник вживав алкогольні напої разом зі знайомим, провів гостя додому після застілля, а повернувшись, раптом схопив сокиру і вдарив нею 32-річного сина, який також знаходився в оселі", - повідомили в управлінні Нацполіції Одеської області.
За даними поліції, потерпілий зміг вибігти на вулицю та покликав на допомогу сусідів, які викликали "швидку" і поліцію. Медики діагностували молодому чоловікові перелом потиличної кістки, рубані рани голови та шиї. Постраждалий пояснив, що живе разом із батьком, який у нетверезому стані постійно влаштовує сварки, але того дня жодного конфлікту не було.
Поліцейські вилучили з місця злочину сокиру та скривавлений одяг, які скерували на експертизу.
Фігуранта затримали. Йому повідомили про підозру в замаху на вбивство - ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. За цей злочин передбачене покарання позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Інциденти на Одещині
Як повідомляв УНІАН, раніше на Одещині 19-річний хлопець вбив собаку і п'ять цуценят, аби помститися сусідці, яка не позичила йому гроші.
Також в Одеській області госпіталізували чоловіка, який порізав собі живіт під час спроби самогубства. А раніше в місті Подільськ на Одещині правоохоронці затримали жінку за підозрою у жорстокому вбивстві власної матері.