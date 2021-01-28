З автобуса евакуювали 18 осіб.

Сьогодні в Іванівському районі Одеської області в сніговому заметі застряг автобус з пасажирами.

Як повідомили в прес-службі Управління патрульної поліції в Одеській області, автобус застряг на трасі Київ-Одеса, в районі селища Знам'янка.

«Рухаючись по автодорозі, автобус застряг у сніговому заметі та не міг самостійно виїхати. Про це стало відомо патрульним при обстеженні дороги. На місце відразу попрямували патрульні та рятувальники», - розповіли в поліції.

Зазначається, що, завдяки оперативним діям інспекторів поліції та рятувальників, зі снігового замету евакуювали 18 осіб і підвезли пальне для автобуса.

Зараз за допомогою техніки ведуться роботи з розчищення проїжджої частини від снігових заметів.

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Сам автобус звільнили за допомогою спецтехніки.

За даними Головного управління ДСНС в Одеській області, з початку негоди зі снігових заметів врятовані майже 1 тис. осіб.

«Вилучено на складних ділянках автодоріг 385 одиниць техніки, надана допомога 995 людям, з яких 13 дітей», - йдеться в повідомленні.

Для надання допомоги людям, які звільнені зі снігових заметів, працює два стаціонарних, один пересувний пункт обігріву та пункт харчування на 306 км автодороги Одеса-Київ.

Тривають роботи з розпилювання та прибирання повалених дерев з проїжджої частини та прибудинкових територій, відкачування води з помешкань громадян.

Крім того, сьогодні до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що неподалік села Новоукраїнка Роздільнянського району потребує допомоги породілля, яка через погодні умови не може потрапити до пологового будинку.

Рятувальники у супроводі спеціальної техніки з розчищення снігу ТОВ «Прогресдорбуд» доставили жінку до лікувального закладу Роздільнянської районної центральної лікарні.

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Автор: Лариса Козова