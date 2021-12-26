Люди в паніці розбігалися в пошуку укриття.

Моторошний випадок стався в окупованому Луганську. Під час відкриття новорічної ялинки запущений феєрверк потрапив прямо в натовп.

Відповідне відео оприлюднено одним із Telegram-каналів.

Люди зібралися на відкриття ялинки разом з дітьми, коли запустили феєрверк й він буквально обстрілював присутніх. Людям довелося тікати та ховатися, щоб врятуватися від піротехніки.

Читайте такожУ Дніпрі крадій-невдаха влаштував погром у супермаркеті (фото)В результаті інциденту ніхто не постраждав, але жителі міста сильно злякалися. При цьому феєрверк пошкодив житловий будинок.

"Феєрверк буквально влаштував бомбардування по містянах. Окремі залпи потрапили в житловий будинок праворуч від драматичного театру", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, в мережі показали "лисувату" новорічну ялинку, встановлену в Києві в будівлю Міністерства юстиції. Кілька юзерів відзначили, що їм було б цікаво дізнатися ціну ялинки, встановленої в Міністерстві юстиції.

Вас також можуть зацікавити новини: