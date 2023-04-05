Санкція статті, за якою його обвинувачують, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Обвинувальний акт щодо командира взводу однієї з військових частин у Житомирській області, який бив солдата ногами, направлено до суду.

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань (ДБР). "Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо командира взводу однієї з військових частин Житомирщини, який застосував фізичну силу до підлеглого. Обвинувальний акт направлено до суду", - йдеться в повідомленні.

Побиття солдата-строковика на Житомирщині

Про ганебний випадок, коли офіцер ногами б'є солдата-строковика, стало відомо з відео, розповсюдженого на початку березня у соцмережах. Ним виявився командир другого взводу роти охорони лейтенант Віктор Вітусевич.

Відео дня

Після розголосу сам Вітусевич на сторінці в Facebook записав відеозвернення, в якому визнав побиття та заявив про свою готовність понести покарання. А ДБР порушило проти нього кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу).

17 березня суд призначив йому цілодобовий домашній арешт. Йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

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