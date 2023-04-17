Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у пособництві державі-агресору, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Правоохоронці затримали "начальника вокзалу" Херсона, який допомагав росіянам перекидати військові ешелони до України.

Як повідомляє Служба безпеки України, ще одного пособника агресора затримали під час стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Зазначається, що зловмисником виявився місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників.

Після захоплення обласного центру він добровільно пішов на співпрацю з ворогом і вступив до лав місцевої окупаційної адміністрації РФ.

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Там його призначили очільником вокзалу міської станції, яка входила до складу створеного агресором "унітарного підприємства Херсонська залізниця".

Зокрема, на цій "посаді" чоловік допомагав загарбникам налагодити залізничне сполучення для потреб окупаційних угруповань на південному фронті.

"Він брав участь в організації безперешкодного транспортування військової техніки, озброєння та боєприпасів з території РФ до захопленого на той час Херсона. Для цього віддавав злочинні розпорядження своїм підлеглим. У разі відмови або невиконання незаконних вказівок – погрожував "здати" людей каральним органам рашистів. Після звільнення міста фігурант намагався "залягти на дно" та уникнути правосуддя. Однак співробітники СБУ встановили його місцеперебування і затримали", - додали в СБУ.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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