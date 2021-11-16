Водій автомобіля намагався приховано завезти в Україну телефони Xiaomi.

Львівські митники запобігли незаконному переміщенню до України 200 смартфонів Xiaomi вартістю близько 2 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Державної митної служби України.

Зазначається, що 16 листопада в пункті пропуску "Шегині-Медика" на митному посту "Мостиська" Львівської митниці під час здійснення митних формальностей, за ініціативою посадових осіб Координаційно-моніторингової митниці, проведено поглиблений огляд транспортного засобу Mercedes-Benz Sprinter, який слідував до України.

"В ході проведення поглибленого митного огляду транспортного засобу у багажному відділенні виявлено сховище, в якому були мобільні телефони Xiaomi 11 та Xiaomi 10s у кількості 200 штук, які водій намагався незаконно перемістити через митний кордон України з приховуванням від митного контролю", - йдеться у повідомленні.

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За інформацією відомства, водій автомобіля самостійно обрав форму проїзду через "зелений коридор", яка означає, що переміщувані ним через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню та не підпадають під встановлені законодавством заборони та/або обмеження.

Наразі Львівською митницею вирішується питання про складання протоколу про порушення митних правил відносно водія транспортного засобу.

Виявлені предмети правопорушення, вартість яких становить близько 2 млн грн, митним органом вилучені.

Як повідомляв УНІАН, київські митники в аеропорту "Бориспіль" виявили в українки золотий годинник з діамантами вартістю понад 1 млн грн.

Автор: Світлана Макринська