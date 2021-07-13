Ще один постраждалий був госпіталізований.

В місті Яготин Київської області сталась пожежа в п’ятиповерховому житловому будинку. Двоє людей загинули, ще одного постраждалого госпіталізували.

Як повідомляється на сайті ДСНС, трагедія сталась на вулиці Незалежності. Близько сьомої вечора пожежа виникла в квартирі на третьому поверсі, вогонь розповсюдився на балкони 4 та 5 поверхів. Полум’я охопило площу у 60 квадратних метрів.

До боротьби з вогнем залучили 12 рятувальників та три одиниці техніки. О 19:27 пожежу локалізовано, о 20:27 – ліквідовано.

Читайте такожНа Чернігівщині внаслідок пожежі загинуло молоде подружжя

Раніше повідомлялось, що у Києві в квартирі багатоповерхівки спалахнув електросамокат, який в цей час заряджався. Вогонь розповсюдився на другий електросамокат, який стояв поруч.

У квартирі мешкають чоловік та жінка, вони в цей час перебували у кімнаті й змогли самостійно залишити помешкання. Внаслідок інциденту чоловік отримав опіки рук і обличчя, його госпіталізували до опікового центру.

Пожежу вогнеборці ліквідували. Внаслідок займання згоріли два електросамокати, закопчено стіни та стеля в коридорі квартири.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров