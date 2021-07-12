Внаслідок інциденту чоловік отримав опіки рук і обличчя, його госпіталізували до опікового центру.

У Києві в квартирі багатоповерхівки спалахнув електросамокат, який в цей час заряджався.

Інцидент трапився сьогодні зранку на проспекті Героїв Сталінграда 6, повідомляє ДСНС України в місті Києві.

"12 липня о 09:44... надійшло повідомлення про пожежу на просп. Героїв Сталінграду, 6, корп. 3, що в Оболонському районі столиці. Як виявилося, в коридорі однієї із квартир на 7-поверсі 15-поверхового житлового будинку сталося загоряння електросамокату. За попередніми даними, електросамокат в цей час заряджався, вогонь розповсюдився на другий електросамокат, який стояв поруч", - йдеться в повідомленні.

У квартирі мешкають чоловік та жінка, вони в цей час перебували у кімнаті й змогли самостійно залишити помешкання. Внаслідок інциденту чоловік отримав опіки рук і обличчя, його госпіталізували до опікового центру.

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"О 10:22 пожежу вогнеборці ліквідували. Внаслідок займання згоріли два електросамокати, закопчено стіни та стеля в коридорі квартири", - зазначили рятувальники.

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Автор: Олександр Топчій