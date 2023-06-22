Чоловік розповів про свої враження від того, що сталося, і поскаржився на незадовільну роботу екстрених служб.

Після вибуху в 16-поверховому будинку у Києві екстрені служби діяли неефективно і повільно. Таку думку висловив у своєму Фейсбуці мешканець цієї багатоповерхівки Дмитро Роздорожний.

За його словами, вибух пролунав близько 3:32 ночі. Переконавшись, що самі цілі, Дмитро з сім'єю швидко вибрався на вулицю, де йому постала картина руйнувань.

"На вулиці все всіяне вікнами, уламками бетону. Відбігаємо від будинку і бачимо що немає стіни і є невелике займання, відверто невелике. Стоїть курява", - пише киянин.

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Практично відразу чоловік починає критикувати роботу екстрених служб. За його словами, коли він подзвонив 101 через чотири хвилини після вибуху і ледве встиг назвати адресу, як йому "сердито і роздратовано" відповіли, що рятувальники вже їдуть.

"Підлітають перші патрульні машини, і замість того щоб допомагати переляканим людям - розставляють конуси по вулиці", – пише Дмитро.

З його слів, перші пожежні машини під'їхали вже за 10 хвилин після самого вибуху.

"З будинку лунає крик "Помогите, пожар". Лунає довго і сповнене відчаю. І повторюється десятки, сотні разів. 3:50 людина вистрибує з вікна мінімум 10 поверху. І ймовірніше за все не виживає", - пише він.

Киянин стверджує, що перший пожежний рукав був підключений тільки через 10 хвилин після приїзду самих пожежників. До цього моменту полум'я охопило три поверхи, але "його заливають не з того боку".

"За 40 хвилин від початку пожежі приїздить друга вишка. Майже за годину починається повноцінне гасіння пожежі, але уламки на землі під будинком ніхто навіть не думає гасити", – пише чоловік.

Також Дмитро критикує лікарів через їхню відмову колоти знеболювальне людині, яка, за його ж власними словами, не травмувалася, але страждає від болю в спині. Не сподобалося киянину і те, що пожежу гасили більше 3 годин, за які вогонь дістався 12 поверху, хоча вибух був в районі 7-9 поверху.

"До чого ця зрада? До того що на другий рік прильотів в нас певно є якісь протоколи, але вони абсолютно не працюють. Вас ніхто не врятує. Не нехтуйте тривогами і носіть з собою аварійну валізу. Завжди і всюди!" - резюмує чоловік.

До цієї розповіді слід додати, що, судячи з Фейсбук-аккаунту Дмитра, він має відношення до волонтерської організації "Осередок" та, ймовірно, займається допомогою військовим.

Вибух у Київській 16-поверхівці 22 червня - що відомо

За даними ДСНС, вибух у багатоповерхівці по вул.Малишка у Дніпровському районі стався близько 3:45 ночі. У поліції говорять про 3:40. Попередньо епіцентр знаходився на 7 поверсі, а ймовірною причиною вибуху називався газ – будинок газифікований. Вибух зруйнував 4 квартири, ще 6 були пошкоджені. Двоє людей загинули, а кількість постраждалих називається різна – від 4 до 18.

Пожежу загасили о 5.45 ранку, стверджують у ДСНС, тобто за дві години після вибуху. У КМДА кажуть, що пожежа була ліквідована тільки о 8.10.

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