Там уточнили, що виклик щодо вибуху у житловому будинку надійшов у поліцію в 3:40.

За попередньою інформацією Нацполіції, вибух у київській багатоповерхівці стався внаслідок витоку газу в одній із квартир.

Як уточнили у відомстві, у результаті події двоє людей загинуло, ще 18 із травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовані у лікарню. Крім цього, пошкоджено щонайменше три квартири.

"Сьогодні близько 03:40 години до поліції Києва надійшов виклик щодо вибуху в багатоповерхівці на вулиці Малишка. Негайно на місце прибули рятувальники ДСНС, слідчо-оперативна група Дніпровського районного управління поліції та лікарі", - повідомили деталі в Нацполіції.

За фактом події слідчі Дніпровського управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу ("порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей").

"На цей час на місці продовжують працювати профільні служби. Тривають роботи з ліквідації наслідків надзвичайної події", - зазначається у повідомленні.

Як додали у КМВА, о 08:10 пожежу ліквідовано.

Вибух у столичній багатоповерхівці

Сьогодні рано вранці з'явились дані про те, що у 16-поверховому житловому будинку в Дніпровському районі стався вибух. Спочатку повідомлялось про 18 постраждалих, а згодом стало відомо, що внаслідок вибуху загинули дві людини, ще четверо постраждали.

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