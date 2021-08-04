Вбивство в Одесі правоохоронці вважають замовним. Пошуки підозрюваного тривають.

В Одесі громадянин Грузії – 27-річний Ельмураз Мамедов під час стрілянини по 25-річному азербайджанцю та однопрізвищнику Лачіні Мамедову засвітив обличчя на камери відеоспостереження.

У правоохоронців є відео, на якому видно, як зловмисник стріляв в іноземця, а жертва намагається втекти, стало відомо кореспонденту УНІАН під час брифінгу прокурора Одеської області Сергія Костенка та начальника Головного управління Нацполіції в регіоні Олега Беха.

Журналістам також показали фото підозрюваного. Пізніше знімок було опубліковано на сайті ГУ Нацполіції на Одещині.

На фото вказані особисті дані можливого стрільця. За відомостями поліції, чоловік народився 25 жовтня 1993 року та є уродженцем грузинського міста Ґардабані. Підозрюваного продовжують розшукувати.

Прокурор Одеської області Сергій Костенко зазначив, що у правоохоронців є всі підстави вважати вбивство в Одесі замовним.

Нагадаємо, стрілянина в Одесі сталася вдень 3 серпня на вул. Малиновського у дворі житлового комплексу Нові Черемушки, який продовжують будувати.

За даними правоохоронців, Ельмураз Мамедов кілька разів вистрілив у Лачіна Мамедова з пістолета-кулемета та зник. Потерпілий пізніше помер від отриманих поранень.

Розпочато провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Вбивці загрожує до 15 років в'язниці.

Мотивом злочину вважають конфлікт жертви з громадянином Грузії.

Правоохоронці з'ясували, що у стрілка був спільник.

ЗМІ писали, що убитий був бізнесменом. Правоохоронці зазначали, що він не мав серйозних проблем із законом. У жертви кілера було двоє дітей.

Автори: Лариса Козова, Екатерина Присяжнюк