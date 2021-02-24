Того вечора відбулася зустріч між кількома чоловіками, щоб вирішити фінансове питання - один з них нібито заборгував іншому близько 100 тис. доларів США.

Причиною конфлікту, в результаті якого був убитий чоловік у Харкові, став грошовий борг.

Читайте такожВ Одесі затримали наркокур'єра, який ховав амфетамін в упаковках з-під сокуЯк повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури, йому повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства (ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22 лютого о 19:40 до чергової частини Харківського районного управління поліції надійшло повідомлення, що по провул. Отакара Яроша чутно звук пострілу.

На місці події правоохоронці виявили труп 40-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті.

«Встановлено, що того вечора відбулась зустріч між кількома чоловіками, щоб вирішити фінансове питання - один із них начебто заборгував іншому близько 100 тис. доларів США. Разом із чоловіком, який давав зазначену суму в борг, приїхали ще кілька його знайомих», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у ході спілкування між підозрюваним та іншими особами виник конфлікт, під час якого підозрюваний дістав пістолет і зробив постріл в одного з опонентів, після чого поїхав з місця події на власному автомобілі. Від отриманого поранення потерпілий помер.

Особу зловмисника було оперативно встановлено і вже за декілька годин затримано в порядку статі 208 КПК України. Ним виявився 50-річний чоловік. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Що цьому передувало

У Харкові сьогодні ввечері на сходинках супермаркету застрелили чоловіка.

Вбивство сталося близько 19: 30. Виклик на "103" надійшов о 19:40. Зі слів очевидців, вбили молодика пострілом в голову.

У місті ввели поліцейську операцію "Сирена".

Пізніше поліцейські оперативно затримали зловмисника, який скоїв вбивство у Шевченківському районі.

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Автор: Юлія Янкевич