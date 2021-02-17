Тіло помітив випадковий перехожий на теплотрасі біля Повітрофлотського шляхопроводу.

У Шевченківському районі Києва, поблизу Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗСУ, знайшли труп чоловіка.

Про це Obozrevatel стало відомо з власних джерел.

За їхніми даними, тіло чоловіка з петлею на шиї помітив випадковий перехожий на теплотрасі біля Повітрофлотського шляхопроводу.

"Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть настала в результаті механічної асфіксії", - додало джерело.

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Загиблому на вигляд близько 45-50 років, середньої статури, зріст близько 180 сантиметрів. Чоловік був одягнений в коричневу куртку і чорні штани. Поруч з ним лежали два рюкзаки і сумка.

У Шевченківському райуправлінні поліції Києва, яке займається розслідуванням, нашим журналістам розповіли, що кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Поки що особа загиблого не встановлена.

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Автор: УНІАН