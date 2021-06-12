Неподалік Рівного п’яний батько за словесний конфлікт зі своєю донькою привселюдно відлупцював на дитячому майданчику її неповнолітню опонентку.

Поліцейські встановили особу чоловіка, який вчора у Рівненському районі на дитячому майданчику жорстоко побив 14-річну дівчинку.

Як повідомили кореспондента УНІАН у відділі комунікації поліції у Рівненській області, правоохоронці з’ясували подробиці жорстокого побиття неповнолітньої, що сталося ввечері 11 червня на дитячому майданчику в селі Велика Омеляна неподалік Рівного.

Поліцейські на місці події встановили, що між 14-річною та 11-річною дівчатками виник словесний конфлікт, під час якого діти нецензурно ображали одна одну. Надалі молодша пішла додому та розповіла про сварку батькові. Нетверезий 35-річний чоловік розлютився і пішов з’ясувати стосунки із неповнолітньою. Він схопив її за волосся, після чого повалив на землю та завдав кілька ударів ногами в живіт та у голову.

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Свідками події стали діти, які гуляли поруч. Один із них зателефонував матері потерпілої і повідомив про інцидент.

Медики «швидкої» доставили неповнолітню до лікарні та попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, множинні забої та осаднення тіла.

Як повідомили в поліції, зловмисник свою вину визнає. Він пояснив, що свої дії не контролював, оскільки перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Проти чоловіка розпочали досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (Умисне легке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадськими роботами на строк до 200годин або виправними роботами на строк до одного року.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, про жорстоке побиття ввечері 11 червня 14-річної дівчинки у селі Велика Омеляна неподалік Рівного стало відомо від лікарів обласного центру екстреної медичної допомоги, куди госпіталізували дитину.

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Автор: Петро Хромих