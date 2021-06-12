У 14-річної дівчинки діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, множинні забої та осаднення тіла.

У Рівненській області ввечері 11 червня жорстоко побили на дитячому майданчику неповнолітню. У 14-річної дівчинки діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, множинні забої та осаднення тіла.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у комунальному підприємстві "Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Рівненської обласної ради подія сталася 11 червня близько 22-ї години у селі Велика Омеляна поблизу Рівного. Про неї медиків повідомила мама потерпілої. За її словами на її 14-річну доньку напав чоловік орієнтовно 35-річного віку.

"Бив ногами по обличчю, в живіт та груди", - зазначають у центрі з посиланням на слова матері дитини.

Прибувши на місце події бригада медиків виявила множинні осаднення на руках, ногах, животі та голові. Дівчинка скаржилася на біль по всьому тілу та запаморочення.

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"Попередній діагноз: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, множинні забої та осаднення тіла. Потерпілу транспортували для подальшого огляду у нейрохірурга в Рівненській центральній міській лікарні. Згодом пацієнтку переведуть у Рівненську обласну лікарню", - повідомляють у комунальному підприємстві "Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Рівненської обласної ради.

Поки інформації про те, ким є нападник і якими були мотиви його злочинних дій, немає. Наразі це з’ясовують поліцейські.

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Автор: Петро Хромих