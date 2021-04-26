Слідчі встановили, що співробітники "Київгазу" під час повірки побутових лічильників газу у будинку допустили порушення, які спричинили вибух.

У справі про вибух у житловому будинку на Позняках у Києві, що стався 21 червня 2020 року, повідомлено про підозру першому заступнику голови правління акціонерного товариства "Київгаз" та ще чотирьом службовим особам товариства.

Як повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури, відповідно до висновку комплексної судової експертизи, службові особи АТ "Київгаз" під час здійснення повірки побутових лічильників газу у будинку на вул. Соломії Крушельницької, 1/5, припустилися порушення вимог ряду нормативно-правових актів.

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Зокрема, вони порушили Правила безпеки систем газопостачання, Кодекс газорозподільних систем та інші у частині встановлення технологічної перемички (байпасу) у внутрішньобудинковий газопровід замість знятого лічильника газу.

Унаслідок порушень відбувся вибух газу, що призвів до обвалу конструкцій десятиповерхового багатоквартирного житлового будинку, загибелі п'ятьох та травмування трьох людей.

Крім того, унаслідок втрати житла мешканцям будинку було заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму понад 53 млн грн.

Згідно з висновком експертизи, було встановлено коло службових осіб АТ "Київгаз", дії яких знаходяться у причинно-наслідковому зв’язку з настанням вибуху.

Сьогодні за результатами розслідування першому заступнику голови правління АТ "Київгаз", трьом головним інженерам Управлінь експлуатації газового господарства та начальнику служби охорони праці АТ "Київгаз" повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві особою, яка зобов’язана їх дотримуватися, що спричинило загибель людей, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України.

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Водночас указаним особам вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту з обов’язком носити електронний засіб контролю.

Крім того, вживаються заходи щодо заочного повідомлення про підозру ще одній особі, яка з серпня 2020 року перебуває на тимчасово окупованій території Луганської області.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Вибух на Позняках: що сталося

Внаслідок вибуху у десятиповерховому житловому будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, було зруйновано четвертий, п'ятий, шостий, сьомий і восьмий поверхи одного з під'їздів. Внаслідок вибуху загинули п'ятеро осіб. Без житла залишились 125 людей.

Поліція відкрила кримінальне провадження у справі.

Постраждалі заявляють, що напередодні трагедії відучували запах газу в будинку після того, як фахівці компанії "Київгаз" проводили повірку лічильників.

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Автор: Інна Андаліцька