У поліції заявили про одного постраждалого, ЗМІ пишуть про загиблого.

У поліції розповіли подробиці нічного вибуху в місті Боярка, що під Києвом.

Як повідомляє вранці у вівторок прес-служба поліції Київської області, в результаті вибуху, що стався о 4-й ранку, пошкоджено трансформатор, лінії електропередач, чотири автівки, вікна та паркани п'ятьох найближчих будинків. На місці утворилася воронка.

"На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, криміналістична лабораторія, кінологи поліції Київщини, а також прокурори Фастівської окружної прокуратури. Наразі комунальники відновлюють електропостачання та ліквідовують наслідки вибуху", - йдеться у повідомленні.

У поліції згодом додали інформацію про одного постраждалого. За фактом розпочато кримінальне провадження за статтею ККУ про умисне вбивство.

Як пише видання "Страна" з посиланням на власні джерела, внаслідок вибуху загинув чоловік. За даними ЗМІ, його тіло розлетілося на 200-300 метрів - на городи й вулицю.

"Наразі невідомо, що саме здетонувало - утворилася глибока воронка, а в людей повибивало вікна й паркан знесло", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Юрій Годован