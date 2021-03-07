На місці події працюють слідчі, кінологи, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій та лікарі. Наразі інформація про потерпілих не надходила.

Поліцейські встановлюють обставини вибуху у Деснянському районі Києва.

Читайте такожУ Вінниці потяг протаранив легковикЯк повідомляє Відділ комунікації столичної поліції, близько 21:00 до поліції одночасно надійшло декілька повідомлень про те, що на вулиці Радистів, поряд із гаражами стався вибух.

Оперативний черговий негайно направив на місце події слідчо-оперативну групу, кінологів зі службовою собакою, працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та лікарів.

Попередньо встановлено, що внаслідок вибуху невідомої речовини у сусідньому будинку пошкоджені вікна.

На даний час інформація про потерпілих не надходила. Правоохоронці забезпечують охорону місця події та встановлюють деталі інциденту.

Подія належним чином зареєстрована у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень, після завершення перевірки їй буде надано правову кваліфікацію.

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Автор: Вікторія Токарєва